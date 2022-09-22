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    Уникальную операцию провели столичные медики ребенку из Атырау

    22 Сентября 2022, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мальчик родился с двусторонней микротией и атрезией слухового прохода. Когда ему было 3 года родители приобрели промежуточный аппарат, который носится на бандаже и надевается в раннем возрасте, чтобы ребенок не отставал в развитии, пока не дорастет до операции. Теперь 5-летний мальчик сможет снять временный аппарат, поскольку столичные врачи провели ему операцию в рамках ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году. Ранее лорхирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 тоже производили такие операции, но импланты в стационар поступали в рамках гуманитарной помощи. Операция относится к инновационным методам лечения и считается высокотехнологичной медицинской услугой.

    «Одна из категорий детей, подпадающих под такую операцию – это пациенты с микротией и атрезией. Это два разных диагноза, но они почти всегда «идут» вместе. Микротия – это отсутствие или недоразвитие ушной раковины. При атрезии слуховой проход или резко сужен, или отсутствует вообще - это врожденный порок развития. Это больная тема для мам, у которых растут дети с такими диагнозами», - отметил заведующий лор отделением МГДБ №2 Арман Абилев.

    Операция показана детям с двусторонней тугоухостью, то есть когда слух отсутствует с двух сторон или резко сужен слуховой проход.

    «Теперь в рамках ОСМС мы будем делать такие операции регулярно. Такую операцию делают примерно с 4 лет и старше. Суть операции в том, что благодаря вживленному в череп импланту звук начинает проводиться через кости. Возникает вибрация, которая передается на внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать», - добавил лор-хирург.

    Ребенок ранее оперировался индийским врачом в одной из частных клиник Казахстана, где ему пытались открыть слуховой проход естественным путем. Но в таких случаях довольно часто возникает закрытие прохода. В мировой практике уже отходят от таких операций в виду частых рецидивов.

    Сейчас у пациента ранний послеоперационный период, он получает послеоперационную поддерживающую терапию. Скоро ребенок будет выписан и поедет домой под наблюдение атырауских отоларингологов. Примерно через месяц к импланту будет присоединен речевой процессор. Его нужно будет менять каждые пять лет, а вот сам имплант не потребует переустановок.
    Астана Здравоохранение Общество Здоровье Дети
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