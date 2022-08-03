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    • Уникальную операцию по восстановлению слуха провели ребенку в Нур-Султане

    3 Августа 2022 17:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице, на базе многопрофильной городской детской больницы №2, проведена уникальная операция по кохлеарной имплантации шестилетнему мальчику, приехавшему из региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

    Кохлеарный имплантат принимает звук, перерабатывает и передает сигнал в мозг. Он дает звук даже при полной глухоте, когда не помогает ни один современный высококанальный аппарат. Если у ребенка в дальнейшем не случается сильных травм, то вживленный имплант будет работать всю жизнь. Ему не нужна электроэнергия, система питается за счет речевого процессора, который установлен на ухе ребенка. В свою очередь, он заряжается от аккумулятора. У импланта заводская гарантия 10 лет. Наружная часть – речевой процессор, меняется каждые пять лет. В Казахстане Министерство труда и социальной защиты населения закупает такие процессоры.

    Операция, стоимостью 6,6 млн тенге, относится к высокотехнологичным медицинским услугам, и проведена в рамках ОСМС.

    «Кохлеарная имплантация - достаточно объемная процедура. Например, за рубежом основная масса пациентов с кохлеарные имплантами – это пожилые пациенты, которые потеряли слух вследствие старости. В Казахстане основной контингент для кохлеарной имплантации – это дети. Взрослым дается очень мало квот. Самое главное – прооперировать ребенка в маленьком возрасте. Чем раньше он начнет получать звуковую информацию, тем лучше. За рубежом в некоторых клиниках практикуют, начиная с шести месяцев. Мы стараемся делать, начиная с года. Потому что, именно к этому времени формируется череп. Так как при рождении череп «ходит», а имплант ставится именно на череп. Делается небольшое ложе, и туда вставляется. Когда на черепе еще не срослись швы, это может привести к трудностям. Поэтому мы стараемся делать такие операции с года до двух», - сообщил заведующий отделением отоларингологии многопрофильной городской детской больницы №2 Арман Абилев.

    При правильной реабилитации, дети догоняют своих слышащих сверстников в развитии, если у ребенка нет сопутствующих неврологических проблем. Но инвалидность с такого ребенка не снимается.
    #Нур-Султан #Здравоохранение #Общество #Медстрахование
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