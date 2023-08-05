Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уникальную операцию по резецированию языка провели в Астане специалисты Национального научного онкологического центра 62-летней пациентке с редким диагнозом - макроглоссия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, размеры языка пациентки оказались внушительные - до 16-18 сантиметров в длину и около 10 сантиметров в ширину и несколько сантиметров в толщину.

Макроглоссия - редко встречающаяся патология, характеризующаяся чрезмерным увеличением языка. При этом заболевании язык не вмещается во рту, из-за чего часто некоторые пациенты вынуждены ходить с открытым ртом. Макроглоссия нередко приводит к нарушению дыхания, особенно в ночное время, глотания и речи, значительно ухудшая качество жизни. В таких случаях ставится вопрос о хирургическом лечении данной патологии.

Из-за редких случаев такого рода патологий и отсутствия опыта хирургических вмешательств не все медицинские учреждения готовы взяться за оперирование, отметили в ведомстве.

Пациент страдал нарушением дыхания во время сна (апное), нарушением глотания и невнятной речью. Соматическое состояние усугублял ряд сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, операция аортокоронарного шунтирования коронарных сосудов, артериальная гипертензия высоких градаций, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, хроническая вертебробазилярная недостаточность.

«Учитывая серьезное соматическое состояние, пациентка была тщательно обследована кардиологами, кардиохирургами, невропатологами, эндокринологами в течение 3-х месяцев. После чего, с одобрения руководства ННОЦ, пациентка была госпитализирован и прооперирована. Вполне прогнозируемы были проблемы с интубацией и ведением наркоза, с которыми справилась бригада анестезиологов.

Оперативное вмешательство выполнено в полном объеме по заранее спланированному варианту бригадой хирургов Шалабаев Б.Д, Серикбайулы Д., Нуржанов А.А.. В раннем послеоперационном периоде при нахождении в реанимации у пациента произошло развитие острой сердечной недостаточности. Усилиями реаниматологов, кардиологов, эндокринологов, пульмонологов центра и многих других специалистов, пациент был выведен из этого состояния. Дальнейшее состояние было вполне удовлетворительное, послеоперационное заживление резецированного языка происходило без осложнений, пациента выписали на 12-е сутки на амбулаторное долечивание. По истечении более двух месяцев констатирован положительный результат операции. Состояние больной вполне удовлетворительное. Язык обрел обычные размеры. Качество жизни значительно улучшилось. Глотание нормальное. Постепенно идет процесс адаптации и восстановление речи», - рассказали в Минздраве.