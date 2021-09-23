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    20:39, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Уникальную операцию «хрустальным детям» провели столичные врачи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные хирурги Многопрофильной городской детской больницы №2 провели уникальную операцию совершенно новым инновационным методом, который ранее не использовался на практике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

    Мальчика и девочку в возрасте 4 и 6 лет из детского дома города Тараза с диагнозом «несовершенный остеогенез» прооперировали на устранение деформаций трубчатых длинных костей скелета, которые постепенно прогрессировали и могли привести к нарушению активности у детей.

    «При таком диагнозе и его прогрессировании дети теряют возможность способность самостоятельно передвигаться. В данной хирургической коррекции был применен один из инновационных методов - телескопические интрамедуллярные стержни fassier-duval. Основным преимуществом является его легкая установка и лучшая фиксация в эпифизах длинных трубчатых костей», - говорит заведующий отделением ортопедии и реабилитации детской больницы №2 Агабек Чикинаев.

    Данные оперативные вмешательства проводились совместно с известным профессором из России, членом Европейского общества детских ортопедов EPOS Константином Жердевым в рамках его обучения казахстанских специалистов.

    «Данная операция у нас прошла впервые, мы были очень взволнованы, но профессионально подготовлены. Это обучение поспособствовало повышению квалификации наших специалистов и приобретению международного опыта. В дальнейшем казахстанские врачи смогут применять данный инновационный метод в проведении сложных операций, так как количество пациентов с подобным диагнозом каждым годом растет», - поделился врач Бахтияр Джумабеков.


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