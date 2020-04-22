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    Уникальную насосную станцию протестировали во время паводка в Акмолинской области

    22 Апреля 2020, 18:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские спасатели в паводок протестировали уникальную переоборудованную насосную станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Как рассказали в ведомстве, в период подготовки к паводку пожарные-спасатели города Кокшетау переоборудовали автомашины ГАЗ-66 и ЗИЛ-131. На них была установлена грязевая мотопомпа с максимальной производительностью откачки воды до 1300 кубометров/час.

    «Основной целью этого новшества является ее оперативное применение в труднодоступных для спасателей местах. Возможности новинки впечатляют: высокая проходимость техники дает возможность передвигаться по бездорожью, насосная станция с максимальной производительностью воды оборудована металлической площадкой под рукава, установлены три всасывающие полугайки под рукава диаметром 125 мм и переделаны крепления выходного рукава диаметром 150 мм. В этом году при ликвидации паводка в регионе была отмечена уникальность и возможности чудо-техники, тестирование прошло успешно. Можно с уверенность отметить, что в руках спасателей есть мощная техника для проведения аварийно-спасательных работ в регионе», - добавили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области. Уникальная переоборудованная насосная станция показала свою эффективность и до паводка. Так, в начале года в Кокшетау произошла авария на канализационной насосной станции №2. На протяжении трех суток оставались без водоснабжения 40 тысяч абонентов города, на месте ЧС были задействованы все аварийные службы города. «Сложности ликвидации аварий способствовало постоянное пребывание сточных вод и нахождение прорвавшейся трубы на глубине шести метров, инженерными службами проводились раскопки. Однако ни одна из имеющихся в службах водооткачивающая техника не имела возможность подъехать к разрытой яме. Начальник ДЧС Акмолинской области Алексей Советов, оценив обстановку, принял решение направить к месту ЧС переоборудованную мотопомпу на шасси ГАЗ-66, которым в течение трех суток проводилась откачка воды в количестве более 25 тысяч кубометров и обеспечена безопасная работа коммунальных служб», - добавили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, в 2019 году КЧС МВД Республики Казахстан закуплено и передано в ДЧС Акмолинской области пять единиц прицепных грязевых мотопомп. Спасатели, изучив их тактико-технические характеристики, пришли к выводу, что в условиях работы по откачке талых и других вод прицепное устройство не позволяет оперативно подъехать и в дальнейшем реагировать на месте ЧС. В этой связи, по инициативе начальника ГУ «СПиАСР» Акмолинской области Нурлана Тасова принято решение об установке данных мотопомп на шасси имеющихся автомобилей повышенной проходимости на базе ГАЗ-66 и ЗИЛ-131, которые в практике показали высокую проходимость и производительность.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Другие государственные органы Паводок
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