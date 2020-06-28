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    Уникальную энергоустановку собрал житель Кызылорды

    28 Июня 2020, 06:17

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Альтернативные источники энергии из подручных средств создают народные умельцы из Приаралья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Двигатель, способный работать без вмешательства человека, собрал 30-летний житель Кызылорды Марат Палмахов. Уникальность изобретения – в его малозатратности и практичности. Установка способна вырабатывать электроэнергию, достаточную для целого производства.

    Идея собрать установку зародилась у Марата Палмахова пять лет назад. Программист сменил привычную компьютерную мышку на карандаши, схемы и сложные формулы. Немного терпения и конструкция, работающая от полулитра воды, стала реальностью.

    Марат Палмахов, изобретатель:

    - Это моя 40-я сборка. При моих пробах и ошибках я создал этот агрегат, как вы видите, который можно использовать как для получения электроэнергии, так и для водоснабжения. И при доработке можно сделать, чтобы он выполнял две функции одновременно. Чтобы давал дому воду и электричество в необходимом количестве.

    Установку можно использовать для орошения посевных площадей и электроснабжения отдалённых населённых пунктов. Конструкцию легко собрать и запустить.

    Своё ноу-хау местный Кулибин планирует запатентовать и приступить к созданию новой конструкции. Она, говорит изобретатель, сможет бороться с загрязнением воздуха в крупных городах страны.


    Автор:

    Энергетика Кызылординская область Наука Энергия будущего
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