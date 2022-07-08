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    Уникальное тизерное фото Вселенной опубликовало NASA

    8 Июля 2022, 14:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тестовое изображение первых снимков глубокого космоса, сделанных телескопом «Джеймс Уэбб» представило NASA, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Astra news.

    Тизерная фотография – результат 72 экспозиций работы телескопа в течение 32 часов, первые же полностью сформированные снимки должны быть опубликованы 12 июля. В заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства говорится, что изображение имеет некоторые неровные края, но все же является одним из самых глубоких изображений Вселенной, когда-либо сделанных.

    Инфракрасные возможности телескопа «Джеймс Уэбб» позволяют ему заглянуть в прошлое, вплоть до Большого взрыва, который произошел 13,8 млрд лет назад.

    Космический телескоп «Джеймс Уэбб» – самый крупный космический телескоп в мире с самым большим сегментированным зеркалом, диаметром в 6,5 метра.

    Фото: www.astronews.ru

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Мировые новости
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