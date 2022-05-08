Уникальное озеро с лечебными грязями находится в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области расположено горько-соленое озеро Минкесер, чья вода и грязи считаются лечебными. Перспектива уникального водоема – в строительстве здесь грязелечебницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В отделе развития туризма сообщили, что в 2020 году Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней выдал предварительное медицинское заключение на лечебные грязи и воду озера. Оказалось, что оно содержит залежи иловой сульфидной грязи, которая обладает активным бальнеологическим действием, а вода Минкесера - высокоминерализованная.

«Хлоридные натриевые ванны обладают активным действием, которое зависит от концентрации солей, температуры воды в ванне и исходного состояния организма. При правильной подобранной методике и дозировке они способны оказывать регулирующее влияние на функциональное состояние нервной системы, усиливать кровообращение и обменные процессы. Выявлен противовоспалительный и, как следствие, болеутоляющий эффект таких ванн у больных с дегенеративными и другими поражениями суставов. По состоянию на июль 2020 года, озерная вода имела слабощелочную реакцию и преимущественно хлоридный магниево-натриевый состав», - говорится в заключении.

Жителям области лечебные свойства озера известны давно. Каждое лето сюда приезжают люди из разных районов для «лечения» больных суставов и проблем с кожей. Некоторые даже называют озеро Минкесер североказахстанским Мертвым морем.

В отделе развития туризма говорят, что летом на несанкционированный отдых приезжают почти 2,5 тыс. человек. Сезон на озере длится с начала июля до середины августа.

Несколько лет назад доктор медицинских наук, профессор, академик РК Жанбатыр Сартаев, кандидат биологических наук, доцент Павел Дмитриев, профессор СКГУ, кандидат географических наук Наталья Белецкая и магистр географических наук Иван Фомин опубликовали в местной газете статью, посвященную озеру Минкесер и пользе грязелечения.

«Ванны являются одной из самых распространенных и доступных процедур. Положительный эффект гигиенических, косметических, лечебных, профилактических, солевых, ароматических и других вариантов ванн был известен еще древним грекам и римлянам. История водо-грязелечения уходит корнями в древние времена, когда местный люд на простейшем уровне прибегал к нему, избавляясь от разных болезней и ран. Все слышали о целебной силе ближневосточного Мертвого моря, зазывную рекламу которого увидишь там и тут. Но многие даже не догадываются, что подобными ему чудодейственными свойствами обладает вода мамлютского горько-соленого озера Минкесер, которое плещется совсем рядом. Если купаться в нем грамотно, можно утихомирить остеохондроз, разные гинекологические заболевания, псориаз и другие недуги», - говорится в материале ученых.

Находится Минкесер в 3 км от села с одноименным названием и на расстоянии 61 км от районного центра города Мамлютка. Через район проходит автодорога республиканского значения «Мамлютка-Костанай» и международного - «Челябинск - Новосибирск» с выходом на РФ.

Потенциал озера позволяет развивать здесь медицинский туризм. Об этом говорил еще в 2018 году аким области Кумар Аксакалов на Форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России и строительство грязелечебницы тоже было в планах у местной власти. Например, в Курганской области РФ, которая находится в 270 км от Петропавловска, есть похожее на Минкесер соленое озеро Медвежье. Его лечебные свойства известны еще с советских времен. В 1962 году на его берегу построили санаторий. Работает он круглый год, стоимость номера составляет от 15 тыс. тенге.

Уникальное североказахстанское озеро только начали обустраивать. Местные предприниматели подвели электричество, организовали подвоз питьевой воды и технической воды. На территории установили мобильную баню, лежаки, шезлонги, беседку открытого типа, душевые и кабины для переодевания, стационарные туалеты, футбольную и волейбольную площадки, юрты, обустроили детскую игровую зону, предоставляют на временное пользование палатки, мангалы, вещмешки.

В заключении Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней указано, что озеро нуждается в организации зон санитарной охраны с проведением специальных природоохранных мероприятий, которые минимизировали бы влияние человека на экосистему водоема. Не лишним будет и привлечением гидрогеологов для изучения Минкесера.

«По предварительным данным, озеро обводняется природными пресными источниками и имеет нестабильный гидрологический режим, возможно, влияющий на минерализацию отложений в местах поступления и окислительно-восстановительный потенциал грязевых отложений, который, как показали исследования, не отрицательный, а положительный. Пресное обводнение озера будет способствовать активному росту растительности. В связи с чем произойдет или уже происходит разубожевание грязевой залежи за счет корневой растительности, снижение ее аппликационный свойств», - говорится в документе.

Ученые рекомендуют прекратить сброс пресных вод и проводить мониторинг физико-химического состава озера в годичном цикле. Это особенно важно, если в регионе все-таки решат построить грязелечебницу.

Кстати, фильтрацией воды в озере занимается единственный его обитатель – ценный рачок Артемия салина. Он выделяет в соленую воду сильнодействующие биологически активные вещества, которые и наделяют ее целебными свойствами. Часть икринок Артемия салина погибает и оседает на дне водоема, тем самым формируя органический компонент лечебных грязей.

Легенды гласят, что воды Минкесера помогали батырам восстанавливать здоровье и обладали чуть ли не чудодейственной силой.

Не менее интересна легенда о появлении озера. В ней говорится, что в давние времени батыр влюбился в девушку из богатой семьи. Ее братья узнали об их тайных встречах и убили воина. После смерти он превратился в родник, у которого горько плакала молодая девушка. От ее слез озеро рядом с родником стало соленым. Сама она превратилась в черную птицу. По приметам, если по пути к озеру встретить ее, то лучше повернуть обратно.

В 2019 году озеро Минкесер внесли в Сакральную карту Северо-Казахстанской области.

Фото: pkzsk.info