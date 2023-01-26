Уникальное месторождение подземных вод «Кокжиде» загрязняется продуктами нефтедобычи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Уникальное месторождение подземных вод «Кокжиде» в Актюбинской области загрязняется продуктами нефтедобычи, в связи с чем необходимо прекратить добычу углеводородов в его контуре. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Турар Кожанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подземное месторождение Кокжиде находится в Темирском районе Актюбинской области, его запасы способны обеспечить чистейшей питьевой водой западный регион страны. По оценкам госкомиссии, месторождение способно давать в сутки 196,5 тысячи кубометров воды. Однако проблема в том, что Кокжиде находится в районе нефтедобычи, в его контуре работают сразу несколько нефтедобывающих компаний.

По словам Т. Кожанова, в контуре месторождения Кокжиде работают пять недропользователей – СНПС Актобемунайгаз, КМК Мунай, Фирма Ада ойл, Казахойл Актобе, Урихтау оперейтинг.

«Кокжиде вошел в список объектов республиканского значения. В 2009-2019 годы было проведено экологическое исследование, которое выявило ежегодное загрязнение подземных вод нефтью. В 2022 году на Кокжиде концентрация веществ, содержащих нефть, превысила в шесть раз допустимые нормы», - сообщил Т. Кожанов.

По мнению эколога, в случае аварии на скважинах есть опасность полного загрязнения подземных вод нефтью, тогда страна потеряет огромные запасы питьевой воды.

«В 2022 году мы проводили плановую проверку таких компаний как «Фирма Ада ойл», «КМК Мунай» и выявили нарушения. На «Фирму Ада ойл» было возбуждено 13 административных производств на 16 млн тенге, в отношении «КМК Мунай» – 30 производств возбуждено, дела направлены в суд.

В целях сохранения месторождения подземных вод «Кокжиде» в ноябре 2022 года нами было направлено в Министерство экологии предложение о расторжении контракта с недропользователями, загрязняющими данное месторождение. По этому вопросу было проведено совместное совещание Министерства энергетики и Министерства экологии и принято решение о том, что до 1 февраля 2023 года эти предприятия должны подготовить и утвердить план о прекращении добычи нефти в контуре Кокжиде», - сказал и.о. руководителя департамента.

В декабре прошлого года департамент экологии Актюбинской области выдал разрешение на нефтедобычу для КМК Мунай, Фирмы Ада ойл, однако до 1 февраля эти компании должны предоставить утвержденный план.

«АО «Спнс Актобемунайгаз» имеет 10 скважин на массиве Кокжиде, КМК Мунай – 76 скважин, Фирма Ада ойл – 69 скважин, Казахойл Актобе – 121 скважину, Урихтау оперейтинг – 20 скважин», - добавил Кожанов.





Фото: aktobetimes.kz