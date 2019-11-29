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    Уникальное фото крохотной Земли сделали астрономы

    29 Ноября 2019, 07:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда астрономов из Йельского университета в Коннетикуте, США, сделала снимок кометы 2I/Борисова в обсерватории им. Кека на Гавайях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Все о космосе».

    На снимке видно, что длина хвоста кометы составляет примерно 160 000 километров. Это значение примерно в 14 раз больше диаметра Земли и более чем на 40 процентов превышает расстояние от нашей планеты до Луны, говорится в сообщении.

    «Мы были удивлены, насколько крохотной кажется Земля, если поместить ее на одном изображении с кометой из иной планетной системы», – сказал профессор астрономии Йельского университета Питер ван Доккум в сделанном заявлении.

    Конечно же, размер хвоста кометы Борисова во много раз превышает размер ядра кометы, составляющего всего лишь 1,6 километра в поперечнике.

    Эта комета была открыта в конце августа астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Анализ скорости объекта и его траектории показал, что объект происходит из-за пределов Солнечной системы – то есть является вторым по счету известным «гостем» из межзвездного пространства после загадочного астероида Оумуамуа, впервые замеченного в октябре 2017 г.

    Астрономы не могли увидеть астероид Оумуамуа до тех пор, пока он не пронесся мимо Земли на пути во внешнюю часть Солнечной системы – и это затруднило его подробное изучение.

    Комета Борисова представляется намного более перспективной целью. Она до сих пор находится в Солнечной системе, а перигелий ее орбиты (ближайшая к Солнцу точка) ожидается 8 декабря, после чего примерно через три недели произойдет сближение кометы с Землей.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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