Уникальная операционная открылась в столичном кардиоцентре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане представили первую в странах СНГ уникальную операционную с ангиографической системой экспертного класса Azurion, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Астане в Национальном научном кардиохирургическом центре презентовали первую в странах СНГ уникальную операционную с ангиографической системой экспертного класса Azurion, которая задает новые стандарты в сфере интервенционной кардио и радиологии.

«Мы неоднократно делимся новшеством и внедрением инноваций в кардиохирургическом центре. Сегодня мы являемся свидетелями развития интервенционной кардиологии. Новое оборудование призвано улучшить качество диагностики, лечения, а также улучшить возможности врачей в кардиологии. Для нас очень важно, что данный сегмент развивается в Казахстане, и это можно считать серьезным достижением для казахстанской медицины», - заявил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой на пресс-конференции, посвященной открытию новой операционной.



По словам председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» (ННКЦ) Юрия Пя, в новой операционной уже был проведен целый ряд сложнейших операций, и система полностью апробировала себя.



Как было отмечено на пресс-конференции, появление первой в странах СНГ передовой модели операционной с ангиографической системой открывает новые возможности для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций для большего числа пациентов и позволит осуществлять более сложные процедуры.







«Если мы в год выполняем порядка 6 тысяч операций, то установка Azurion позволит увеличить число операций на сердце до 8 тысяч в год. Этот аппарат нам позволит улучшить качество и количество медицинских процедур. Данный аппарат позволяет нам, во-первых, улучшить качество медицинской помощи, во-вторых, существенно уменьшить лучевую нагрузку, как на пациентов, так и на медицинский персонал», - рассказал руководитель отдела интервенционной кардиологии ННКЦ Серик Алимбаев.



Юрий Пя добавил, что, благодаря высокотехнологичной работе данной операционной, удастся объединить работу нескольких специалистов одновременно.



«Это будет гибридная операционная, где будут работать и кардиологи, и интеграционные кардиологи, и кардиохирурги вместе. Возможность объединить всех в одной операционной - это залог успеха», - пояснил он.





Автор: Камила Амирова