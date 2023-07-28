Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Уникальная операция по пластике дефекта кожных покровов проведена в Конаеве

    28 Июля 2023, 12:01

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В городской многорофильной больнице города Қонаев провели уникальную операцию - пластику дефекта кожных покровов пальца местными тканями на питающей ножке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    28-летний мужчина поступил в отделение травматологии, ортопедии и нейрохирургии медицинского учреждения с травмой руки.

    Врач-травматолог Кожекенов Галым Кумарбекович прооперировал пациента, который получил тяжелое защемление пальцев правой кисти с ушиблено-скальпированной раной, с обширным дефектом кожных покровов 5-го пальца правой кисти. Врачу удалось спасти пальцы пациента. Операция длилась больше часа.

    Послеоперационный период, по словам Галыма Кумарбековича, будет длиться 2 недели со 100% восстановлением функции пальцев.

    «Возможность провести уникальную операцию, прежде не проводившуюся в городе Қонаев, мы смогли с появлением в медицинском учреждении отделения травматологии, ортопедии и нейрохирургии, современной нейрохирургической операционной, оснащенной полным комплектом оборудования» – рассказывает директор больницы Ракишева Айман Галимжановна. Внедрение этой методики позволило оперативно закрывать обширные дефекты кожных покровов с минимальным риском и с высоким эстетическим эффектом.

    Не каждый врач-травматолог может провести подобную операцию. Здесь требуется высокий уровень спецподготовки. Пациент очень доволен, а его родные уже выразили теплые слова благодарности врачам за шанс жить полноценной жизнью.

    Необходимо помнить о том, что без соответствующего хранения и охлаждения время жизнеспособности сегмента или пальца, сокращается примерно на 30%.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Алматинская область Здравоохранение Конаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Медсестрам в Казахстане делегируют некоторые функции врача
    Звонок из Павлодара помог спасти девушку в Туркестанской области
    Младенец весом почти 7 кг родился в Актау
    Алматинцы получили медпомощь на 79,2 млрд тенге по ОСМС
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области