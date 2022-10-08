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    Уничтоживших игровой автомат задержали в Темиртау

    8 Октября 2022, 11:31

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Карагандинской области установили мужчин, умышленно уничтоживших игровой автомат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Утром в социальных сетях появилось видео, где мужчины разрушали игровой автомат в Темиртау. 25-летний владелец автомата оценил ущерб в 1,5 млн тенге.

    Сотрудниками восточного отдела полиции управления полиции города Темиртау задержали подозреваемых. Ими оказались 37-, 22- и 19-летние жители города.

    Начато досудебное расследование. Полицейским предстоит выяснить причину действия подозреваемых.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область МВД РК
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