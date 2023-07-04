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    Уничтожение посевов сайгаками: Минсельхоз настаивает на контроле поголовья

    4 Июля 2023, 12:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как будет решаться вопрос с компенсацией аграриям за уничтоженные сайгой посевы, рассказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если пострадали пастбища, то это будет являться основанием для получения субсидий на корма. Что касается посевов, здесь ситуация чуть-чуть другая. Мы сейчас разрабатываем специальную методику, это же надо посчитать. Мы сначала попробовали по страхованию пойти, обратились ко всем страховым компаниям, к бизнесу обратились страховому, начали считать. В результате поняли, что риск большой на определенной территории, допустим, мы же три ареала знаем, ну и страховые будут очень дорогими и высокими. В этой связи, наверное, этот вариант не совсем подходит для бизнеса – большие деньги придется платить, чтобы застраховаться», - пояснил Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Второй вариант решения этого вопроса, как отметил министр, это возмещение ущерба.

    «Второй момент, это возмещение ущерба – здесь у нас методика специальная, сейчас она согласовывается, мы ее разрабатываем», - проинформировал Ербол Карашукеев.

    Вместе с тем, глава МСХ заявил, что самым эффективным методом является контроль поголовья сайги.

    «Необходимо понять, что самый эффективный метод, это все мы с последствиями боремся, необходим контроль поголовья сайгаков. Это в функционал Министерства сельского хозяйства не входит, но это у нас исторически контролировалось», - подчеркнул Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство Сайгак
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