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    Уничтожение игровых терминалов продолжается в Алматы

    3 Августа 2019, 12:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы было уничтожено 41 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам судов по 4 уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уничтожение произвели сотрудники Департамента экономических расследованийсовместно с судебными исполнителями.

    Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскныхмероприятий на территории города Алматы.

    «В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровыхавтоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в другихместах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровыхавтоматов. Уголовная ответственность за организацию незаконного игорногобизнеса предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса РК», - сообщили в Департаментеэкономических расследований.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Суды Силовые структуры
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