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    Умышленный наезд на лошадь в Алматинской области: стороны примирились

    19 Июля 2022, 16:25

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что уголовное дело в отношении водителя внедорожника, умышленно наехавшего на лошадь, будет прекращено в связи с примирением сторон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стороны примирились. Виновное лицо в полном объеме возместило ущерб хозяину животного», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Ранее в сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую на земле лошадь в селе Междуреченское Алматинской области. Мужчину задержали, но позже отпустили домой под обязательство о явке.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область МВД РК Животные
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