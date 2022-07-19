Умышленный наезд на лошадь в Алматинской области: стороны примирились

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что уголовное дело в отношении водителя внедорожника, умышленно наехавшего на лошадь, будет прекращено в связи с примирением сторон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стороны примирились. Виновное лицо в полном объеме возместило ущерб хозяину животного», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую на земле лошадь в селе Междуреченское Алматинской области. Мужчину задержали, но позже отпустили домой под обязательство о явке.

Кадр из видео