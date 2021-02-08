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    «Умную» урну сконструировал североказахстанский школьник

    8 Февраля 2021, 22:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Учащийся Назарбаев интеллектуальной школы Петропавловска сконструировал сенсорную урну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления образования, восьмиклассник Арман Нурышев обеспокоен загрязнением окружающей среды. Школьник решил внести свой вклад в улучшение экологии города. Арман придумал «умную» урну.

    «Урны, которыми мы пользуемся на улицах, Арман считает непрактичными. При сильном ветре с них срывает крышку, мусор разлетается по улицам. В конструировании альтернативного мусорного контейнера Арману помогал его учитель информатики. На создание «умной» урны ушло около 2 недель», - рассказали в ведомстве.

    Арман и его учитель разработали специальную программу и нашли способ интегрировать микроконтроллер, который отвечает за работу сенсоров, в контейнер от стирального порошка.

    Со своим проектом Арман занял первое место на областном конкурсе юных изобретателей.

    Школьник намерен найти спонсоров и начать массовый выпуск «умных» урн.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Наука Экология Общество Молодежь
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