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    «Умная» система поможет военкоматам собирать сведения о военнообязанных гражданах

    3 Февраля 2023, 14:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - БПЛА, антидронные комплексы и виртуальные полигоны – эти системы и технологии были представлены на выставке, прошедшей в Алматы в рамках международного форума Digital Almaty-2023 «Цифровое партнерство в новой реальности», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Одна из экспозиций выставки посвящена цифровизации Вооруженных сил Казахстана. Она представлена информационной системой автоматизированного учета мобилизационных ресурсов. Программное обеспечение разработано в рамках цифровой трансформации местных органов военного управления и уже внедрена в департаменты, управления и отделы по делам обороны по всей стране. Уже сегодня оно позволяет военкоматам аккумулировать сведения о военнообязанных гражданах из различных государственных органов.

    Используя современные цифровые технологии, на основании ИИН человека заинтересованные органы могут «в несколько кликов» определить место жительства гражданина, степень годности к воинской службе, состояние здоровья, семейное положение и многое другое.

    «Представленная информационная система позволяет автоматизировать учет мобилизационных ресурсов. На сегодняшний день многие процессы в армии уже автоматизированы, упрощены и значительно облегчили получение гражданами услуг Министерства обороны», – пояснил заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

    На выставке были также представлены высокотехнологичные отечественные разработки в военной сфере. Компания Qazdron продемонстрировала радиоуправляемый БПЛА, Тactical Tech – симулятор тактических боевых действий в виртуальной реальности, Kaztechinnovations – антидронные комплексы.

    Заместитель министра обороны отметил, что за пять лет форум Digital Almaty-2023 стал самой популярной площадкой, собирающей под своим крылом транснациональные и IT-компании, государственные органы и авторитетных международных экспертов в области цифровизации. Кроме того, мероприятие дает возможность всем игрокам цифровой индустрии наладить взаимовыгодное сотрудничество.

    В рамках форума также была организована панельная сессия, посвященная цифровизации Вооруженных сил. На ней с докладами выступили председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Тимиржан Абдрахманов, представитель оборонно-промышленного комплекса Турции Зия Юсуф Чамоглу, израильской компании Elbit Systems C4I & Cyber Амир Зельднер и региональный директор по Центральной Азии французской компании Thales Group Мартин Ривет де Сабатие.

    Как сообщалось ранее, Президент подписал Указ об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Цифровой Казахстан Вооруженные силы
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