«Умная перчатка» для исследования Луны и Марса

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) объявило об успешном испытании норвежской концепции «умных перчаток астронавта» для исследования человеком Луны, Марса и других местах космического пространства. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разработчиком является норвежская компания Ntention. Такая перчатка позволяет астронавтам управлять роботами, дронами и другими машинами по беспроводной сети с помощью простых жестов рук. Используя современное программное обеспечение, перчатка понимает язык тела и выполняет различные действия в зависимости от движений пользователя. К примеру, если вы наклоните руку влево, то дрон последует за вами, а если ущипнете руку, то робот выполнит то действие, которому был обучен ранее.

«Мы рады видеть, что концептуальный скафандр, оснащенный нашей «умной перчаткой», может стать решением для управления различными роботизированными действиями, упрощая выполнение исследований на Луне, Марсе и других местах в космосе», - отмечает планетолог, директор американского института по исследованию Марса Паскаль Ли, координатор по осуществлению данного проекта НАСА.

Несмотря на экстремальные условия, скафандры должны позволять космонавтам выполнять такие деликатные и сложные операции. Сегодня современные герметичные скафандры все еще усложняют задачу зажимать пальцы или управлять роботами с помощью пульта дистанционного управления. С помощью «умной перчатки», в частности датчика Ntention, те же самые операции можно выполнять с помощью небольших и интуитивно понятных движений.

Основатели Ntention Магнус Арвенг и Мойна Тамули попали в поле зрения Паскаля Ли, когда Тамули провел демонстрацию своих технологий во время одной из конференции в этом году. «Я использовал нашу перчатку, чтобы управлять дроном, когда мы встретили доктора Ли. Вскоре стало ясно, что у нас было много одинаковых надежд о том, для чего эта технология может быть использована», - признался М.Тамули.

Вскоре исследователи были приглашены для участия в проекте исследования НАСА на остров Девон в северной Канаде, где детская мечта Тамули и его команды исполнилась. Норвежские изобретатели получили возможность внедрять свои технологии в скафандрах следующего поколения, в том числе испытать «астроумные перчатки» в полевых условиях.

Ильяс Омаров