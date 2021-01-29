Умирзак Шукеев встретился с послом Венгрии

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Казахстане Михаем Галошфаи и Генеральным консулом Ференцем Блауманом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений, деловых связей и сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Умирзак Естаевич ознакомил высоких гостей с экономическим потенциалом региона и призвал к реализации совместных проектов. В частности, аким области предложил развивать экотуризм и привлекать туроператоров в Туркестан.

«Ваша страна демонстрирует эффективную модель развития, основанную на решительной поддержке инноваций. Мы уделяем особое внимание вопросам реализации и развития совместных проектов с венгерскими компаниями. В связи с этим, приглашаю бизнес-сообщество Венгрии активизировать свою деятельность в Туркестанской области. Для этого у нас созданы все условия. В частности, предусмотрены льготы для участников специальной экономической зоны «Turkistan»», - сказал аким области.





Кроме того, глава региона отметил, что в области функционируют 9 индустриальных зон с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой и низкими тарифами на коммунальные услуги. К примеру, на территории индустриальной зоны в городе Туркестан площадью 350 га предоставляется возможность реализации инвестиционных проектов на различных площадках.

В свою очередь Михай Галошфаи отметил, что Венгрия заинтересована в дальнейшем укреплении торгово-экономического сотрудничества с нашей страной. По его словам, растет количество венгерских предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в динамично развивающейся Туркестанской области. В частности, особый интерес к региону проявляют представители «Союза кипчаков Венгрии».





Вместе с тем, в свою первую поездку Посол ознакомился с историческим наследием города, осмотрел новые современные здания. Он также выразил уверенность в дальнейшем углублении двустороннего стратегического партнерства.



