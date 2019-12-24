Умирзак Шукеев встретился с инвесторами из Италии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с главами компаний Италии, чтобы обсудить перспективные проекты и дальнейшее сотрудничество в энергетическом секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе встречи с представителями компании «ArmWind», являющейся дочерней организацией международной энергетической компании ENI стороны обсудили вопрос строительства солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Отрарском районе. По словам зарубежных инвесторов, реализация

данного проекта начнется уже в следующем году и завершится в 2021-м.

В свою очередь, аким области отметил, что благоприятные климатические условия региона идеально подходят для производства ветровой и солнечной электроэнергии. Помимо этого, глава региона внес предложения реализовать совместно на территории области ряд социальных проектов.

«Италия является одним из крупнейших торговых партнёров Казахстана. Наши страны сотрудничают в сфере машиностроения, строительства, сельского хозяйства, и здесь интересы Казахстана и Италии совпадают. Ведь одно из приоритетных направлений в Туркестанской области - это развитие «зеленой энергетики». В нашей области создаются комфортные условия для инвесторов. Кроме того, успешно реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике». Уверен, для региона с населением свыше 2 млн человек этот проект будет эффективен», - отметил У.Шукеев.

Стоит отметить, за два года работы в Казахстане, дочернее предприятие ENI успешно участвует в реализации трех проектов общей мощностью 150 МВт. На сегодняшний день посредством реализации проектов с использованием зеленых технологий, компания успешно вносит вклад в декарбонизацию экономики Казахстана.

В общей сложности, начиная с 1992 года корпорация ENI инвестировала в Казахстан свыше 15 млрд долл. США.