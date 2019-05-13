Умирзак Шукеев посетил туркестанский Центр воспроизводства дроф

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Аким региона Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Байдибекский район, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В селе Байдибек ата в Доме культуры глава региона встретился с местными жителями. На совещании аким района Бахытбек Танагозов доложил о проводимой в районе работе в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі». По его словам, в рамках программы в селе Байдибек ата намерены возвести парк «Тағзым», а также реконструировать автомобильные дороги внутри села. Кроме того, в районном центре - в селе Шаян планируется облагородить центральный парк и построить новую библиотеку.

Наряду с этим, во время совещания аким области поручил по обращениям жителей села построить новый стационарный центр и провести реконструкцию дороги Байдибек баба-Домалак ана.



Также в ходе визита в район глава области посетил Центр воспроизводства дроф. В центре работают около 400 человек. Туркестанский проект является составной частью международной программы по разведению дрофы для предотвращения ее исчезновения по всему ареалу обитания. Программу ведет Международный фонд охраны дрофы (МФОД), основанный в 2006 году в Абу-Даби президентом ОАЭ шейхом Халифом Бен Зайд аль-Нахайян с целью восстановления и сохранения численности дрофы-красотки в мировом масштабе. Здесь за последние два года на свободу было выпущено более 800 дроф-красоток.









Далее Умирзак Шукеев побывал на откормочной площадке крестьянского хозяйства «Бердыбай». Хозяйство, созданное в 2005 году, занимается наращиванием численности племенного поголовья. Аким области поручил руководству хозяйства усилить работу в этом направлении, а районному акимату решить проблему с обеспечением электроэнергией и водоснабжением.









Вместе с тем, в честь празднования 74-летия Великой Победы глава региона посетил семью ветерана, почетного гражданина области Бейсенбека Игисинулы. На фронт он был призван в сентябре 1942 года. Воевал на Калининском и Прибалтийском фронтах, участвовал в освобождении Кенигсберга. У ветерана 14 внуков и 7 правнуков.







А в селе Шаян аким области посетил крытый теннисный корт и плавательный комплекс, ознакомился с работой спортивных площадок. Здесь для занятия спортом созданы все условия. В бассейне в одну смену могут заниматься 32 человека. Здесь открыты площадки для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Глава региона отметил важную роль спорта в формировании здорового образа жизни населения, поручив увеличить количество спортивных комплексов в регионе.







