Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Умирзак Шукеев ознакомился с подготовкой избирательных участков к предстоящим выборам

    28 Декабря 2020, 22:11

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область готова к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов на 100%. Глава региона Умирзак Шукеев специально посетил города и районы, где ознакомился с подготовкой избирательных участков к предстоящим выборам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    «Мы хотим, чтобы наша страна, пережившая пандемию и чрезвычайные ситуации, хорошо проводила уходящий год, а следующий стал для всех нас годом больших надежд и свершений. Для нас важны единство, стабильность и развитие страны. Мы сделаем свой выбор, приняв участие в предстоящей избирательной кампании, которая имеет большое значение для нашей страны», – сказали старейшины.

    Следует отметить, в Туркестанской области зарегистрировано 911 избирательных участков, в том числе в городе Арыси и в 6 сельских округах города 34. А количество избирателей составляет 45 575 человек. На всех избирательных участках будут строго соблюдаться карантинные ограничения, санитарно-эпидемиологические требования.

    В целом, в Туркестанской области около 1 млн 200 тыс. избирателей.

    Автор:

    Туркестанская область Акимат Выборы Политические реформы Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордную сумму в 27 млрд тенге выделили в этом году на ремонт дорог в Павлодарской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Более 24 тысяч человек планируют трудоустроить в СКО до конца года
    Астанинский процесс по Сирии официально завершен
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    3 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане