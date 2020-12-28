Умирзак Шукеев ознакомился с подготовкой избирательных участков к предстоящим выборам

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область готова к выборам депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов на 100%. Глава региона Умирзак Шукеев специально посетил города и районы, где ознакомился с подготовкой избирательных участков к предстоящим выборам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

«Мы хотим, чтобы наша страна, пережившая пандемию и чрезвычайные ситуации, хорошо проводила уходящий год, а следующий стал для всех нас годом больших надежд и свершений. Для нас важны единство, стабильность и развитие страны. Мы сделаем свой выбор, приняв участие в предстоящей избирательной кампании, которая имеет большое значение для нашей страны», – сказали старейшины.

Следует отметить, в Туркестанской области зарегистрировано 911 избирательных участков, в том числе в городе Арыси и в 6 сельских округах города 34. А количество избирателей составляет 45 575 человек. На всех избирательных участках будут строго соблюдаться карантинные ограничения, санитарно-эпидемиологические требования.

В целом, в Туркестанской области около 1 млн 200 тыс. избирателей.