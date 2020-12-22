Умирзак Шукеев обсудил с учеными вопросы исследования истории и культуры Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Заняться изучением истории, археологии и культуры духовной столицы Казахстана обязывает новый статус города Туркестана. Глава региона Умирзак Шукеев и заместитель акима области Сакен Калкаманов обсудили ряд важных вопросов с известными учеными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Директор института археологии, академик Б. Байтанаев, известные археологи М. Туякбаев, А. Ержигитова, профессор, директор научно-исследовательского центра МКТУ имени Х.А. Яссауи Д. Кенжетай озвучили свои предложения и советы по вопросам разработки новой концепции Туркестана.

«Я предлагаю разработать комплексную программу. В нее войдут вопросы перевода и издания книг, связанных с историей города. Мы включим в эту программу информацию, касающуюся археологических раскопок, реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, театральных и музыкальных постановок и других вопросов, раскрывающих истинную роль священного города Туркестана», - сказал У. Шукеев.

Отныне этот вопрос глава региона будет обсуждать с экспертами ежемесячно. Учёные, в свою очередь, отметили, что за годы исследования этого удивительного региона им удалось раскрыть его историко-культурный феномен.

Кроме того, по словам ученых, памятники истории и культуры представляют собой основу исследования и понимания насыщенного яркими событиями прошлого региона. Немногочисленные письменные источники не позволяют постичь всю широту, важность и яркость исторических событий. А между тем именно они являются не только одной из основ национальной идеи, но и имиджевыми составляющими региона.

Учёные заметили, что, обращаясь к истории изучения Туркестана как единой историко-культурной области, нужно начать с трудов средневековых авторов. Изучить труды Табари, Ибн-Хордадбеха, Макдиси, Истахри, Ибн-Хаукаля, Джувейни, Шереф-д-Дин Иезди, Васифи и других великих мыслителей. Боле того, во второй половине XIX века вышел знаменитый «Туркестанский альбом». Это стало своего рода результатом многолетнего изучения обширного географического региона Средней Азии.

Очередным этапом можно считать основы археологического изучения Туркестана. Их заложил в советское время патриарх среднеазиатской археологии Михаил Евгеньевич Массон. К слову, Южно-казахстанская комплексная экспедиция (ЮККАЭ) в 1947 году стала логическим продолжением его начинаний. С 1971 года ЮККАЭ работала под руководством археолога, впоследствии академика Карла Байпакова.

«Государственная программа «Культурное наследие» (2004-2011 гг.), разработанная по инициативе Елбасы Н.А. Назарбаева, стала очередной вехой интенсивного изучения Туркестана. Претворили в жизнь многочисленные проекты в области археологии, консервации и реставрации, изучения истории, культуры и исторического наследия. Запущены проекты по популяризации историко-культурного наследия и развитию туристического кластера. Продолжение изучения и популяризации историко-культурного наследия Туркестанской области - это актуальная и архиважная задача. Нам необходимо выработать концепцию дальнейшей работы, основанную, прежде всего, на трех составляющих - научном изучении вопросов сохранения с учётом международных принципов и опыта, популяризации на самом высоком уровне и создании главных геокультурных брендов нашей страны», - подчеркнул аким области.

Вместе с тем логическим продолжением программы «Культурное наследие» стал национальный проект Казахстана «Сакральная география». Его инициировали в 2017 году для проведения археологических и этнокультурных экспедиций по историческим местам страны.

Он также отметил, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о памятниках Отрарского оазиса, Культобе, Сауранском археологическом комплексе, Сидаке, Борижарском некрополе, городищах Жуантобе, Караспан тобе, Сайраме-Испижабе, Сузаке, феномене Шелкового пути и многих других объектах, как об основах будущей комплексной многогранной работы.



