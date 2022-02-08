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    Умирзак Шукеев: Мы должны эффективно использовать воду и показать пример высокого урожая

    8 Февраля 2022, 19:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Встретившись с владельцами крестьянских хозяйств, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал, как можно добиться хорошего урожая. Объяснил тонкости перехода к поливному способу с помощью современных технологий. Глава области отметил, что в городе уже определен ряд способов завоза воды. На территории города Туркестана интенсивно реализуются проекты по формированию продовольственного пояса и водных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанскй области.

    «Мы должны показать пример эффективного использования воды в Туркестанском регионе и получения большого урожая. Для этого есть все возможности. Водопроводную воду нужно экономить и учиться использовать с помощью новых технологий. Вокруг Туркестана мы создадим оазис», - сказал аким области.

    В окрестностях города Туркестана аграрии поливают посевы дождем на специальной технике, привезенной из США. По словам специалистов, это очень эффективный подход. Благодаря этой инициативе расход водопроводной воды уменьшается в несколько раз, а урожайность увеличивается до четырех раз. В рамках комплексного плана большое внимание уделяется аграрной сфере, в том числе строительству водных объектов на территории города Туркестана с целью формирования продовольственного пояса на площади 11 тыс га и ликвидации дефицита сточных вод.

    Проекты по формированию продовольственного пояса реализуются на территории города Туркестана с применением интенсивных технологий. По комплексному плану реализуются крупные инвестиционные проекты, увеличивается выпускаемая сельскохозяйственная продукция, создаются новые рабочие места. По проекту «Агропарк» реализуется ряд уникальных инициатив.

    В рамках проекта крестьяне при помощи эффективного орошения взялись за выращивание яблоневого сада, плодово-ягодных и бахчевых культур. Кроме того, инвесторы планируют реализовать проект по посеву и переработке люцерны с дождевальным орошением с применением американских технологий на площади 200 га. Стоимость проекта - 1,5 млн долларов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Акимат Сельское хозяйство Вода
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