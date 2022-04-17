Умирзак Шукеев мактааральцам: Будем увеличивать промышленные рабочие места

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева в Махтааральском районе собрались сотни жителей. Развитию этого района оказывается большая поддержка из государственного и областного бюджетов. На встрече глава региона обсудил с жителями актуальные проблемы и заслушал их предложения и просьбы. До этого аким ознакомился с состоянием центрального парка в городе Мырзакенте, нуждающемся в капитальной реконструкции. Там У. Шукеев встретился с группой жителей и обменялся с ними мнениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

С жителями глава региона встретился и во время посещения ТОО «Нур-шамы», где ознакомился с работой цеха по ремонту электроприборов и трансформаторов. А на основной встрече, прошедшей под открытым небом возле Дома культуры, аким выслушал проблемы махтааральцев. Он акцентировал внимание не на докладе и отчетах, а на предложениях и пожеланиях жителей.

«Президент представил новые политические реформы, наделил исполнительную власть на местах конкретными функциями. Для развития государства нужны в первую очередь спокойствие и единство. Без мира не будет процветания. Акимы и руководители придают этому большое значение. Во-вторых, нужна мощная экономика. Трудоустройство людей – наш приоритет. Из двух миллионов жителей региона свыше 700 тысяч – трудоспособные. Более 30 процентов из этого числа не имеют постоянную работу. Нужно усилить меры по решению этой проблемы. Будем увеличивать промышленные рабочие места, доводить показатели до прежнего уровня. В этом направлении в регионе реализуется немало крупных и масштабных проектов. Будут построены цементный, нефтеперерабатывающий, фосфорный заводы. Сельское хозяйство у нас хорошо развито. Со старыми технологиями мы не добьемся успеха. Нужно внедрять новые. Если вы приедете в Туркестан, увидите технологию капельного орошения. Это повышение производительности труда, экономия воды. В следующие два-три года Мактааральский район кардинально изменится. Построим новые социальные объекты, школы, дома, отремонтируем дороги. Работа продолжится», - сказал У. Шукеев.

Он ответил на вопросы жителей. Люди просили о строительстве школ, говорили о рациональном использовании земель, поливной воде, экологии.

Диалог прошел в свободном формате, под открытым небом, а все поступившие вопросы и предложения были внесены в протокол.

В этот день глава региона принял заявления группы жителей. Они касались социальной помощи, инфраструктуры, финансовых пирамид и других вопросов. У. Шукеев поручил усилить разъяснительную работу и решить все поднятые проблемы в рамках закона. Акиму района и руководителям управлений были даны поручения.



