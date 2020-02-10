Умирзак Шукеев: Кентау будет развиваться параллельно с Туркестаном

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в отчетной встрече акима города Кентау с населением. Глава региона отметил, что город Кентау будет развиваться параллельно с Туркестаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

«Проводимые по решению Елбасы Н.А. Назарбаева публичные отчеты акимов всех уровней перед населением стали ежегодной традицией. Глава государства Касым-Жомарт Токаев внес изменения, и теперь они проводятся по-новому. Сегодняшняя встреча является доказательством этого. В 90-х годах Кентау с 65-летней историей пережил сильный спад. Сейчас город развивается, началась новая эпоха. Городом руководит молодой и уверенный аким, на которого возложены ответственные задачи, в том числе в направлении социальной сферы. Также в Кентау успешно развивается сельское хозяйство. Приняв во внимание опыт зарубежных стран, и в этой сфере можно многое сделать«, - сказал У. Шукеев.

В свою очередь Даурен Махажанов доложил о работе, проводимой в рамках социально-экономического развития города.

«В прошлом году доходная часть бюджета города составила 40 млрд тенге. Такого показателя в истории города еще не было. Объем инвестиций в экономику города составил 24,4 млрд тенге. Кроме того, в индустриальной зоне планируется запустить 10 проектов на сумму 2,9 млрд тенге. Вместе с тем, главным направлением в сфере сельского хозяйства является создание продовольственного пояса. В результате планируем увеличить сбор урожая до трех раз в год. Более того, мы проводим работу по привлечению инвестиций и передовых технологий в сельское хозяйство, а также по объединению домашних хозяйств в сельскохозяйственные кооперативы», - сообщил в своем докладе глава города.

Стоит отметить, в настоящее время ведется активная работа по газификации города Кентау. В этом году планируется отремонтировать более 300 многоэтажных жилых домов. На сегодняшний день отремонтированы дороги, освещены улицы. Помимо этого, сданы в эксплуатацию два многоэтажных жилых дома, ведется строительство еще 10 домов. В Кентау возвели новую поликлинику на 500 посещений в смену. В ближайшее время в городе появятся теннисные корты, велодорожки, баскетбольные, волейбольные и футбольные площадки.

В ходе встречи аким города ответил на вопросы жителей. Подводя итоги совещания, Умирзак Естаевич призвал общественность поддержать реализацию благородных дел.

После завершения отчетной встречи глава региона ознакомился с ходом строительства новых жилых домов и новым проектом в сфере теплоснабжения города. После полной реализации данного проекта Кентау полностью перейдет на автономную систему отопления. Аким области положительно оценил инициативы, получившие поддержку со стороны населения.