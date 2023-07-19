Умершая в Алматы женщина стала донором для 4 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 53-летняя жительница Алматы, скончавшаяся от ишемического инсульта, стала донором органов для четырех человек. Ее сердце недавно пересадили 23-летнему мужчине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сложнейшая операция длительностью более 6 часов была проведена совместно с Национальным научным кардиохирургическим центром под непосредственным руководством ведущего кардиохирурга страны Юрия Пя.

«Первая пересадка сердца в Алматы стала возможной благодаря поддержке специалистов Национального научного кардиохирургического центра и слаженной работе команды научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней», - сказал председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.

По его словам, создание правовой и законодательной базы по донорству органов, наличие кадрового, интеллектуального, научного и ресурсного потенциала, создание хорошей материально-технической базы позволяют сегодня проводить операции по пересадке органов в медицинских центрах Казахстана.

Заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев отметил, что донором органов стала 53-летняя жительница Алматы, которая перенесла повторный ишемический инсульт, приведший к гибели мозга.

«Благодаря согласию ее родных в этот день, то есть 13 июля этого года была спасена жизнь 23-летнего парня с тяжелым заболеванием сердца (клапанная кардиомиопатия), перенесшего в 13-летнем возрасте операцию по замене клапанов сердца по поводу их инфекционного повреждения. Прогрессирование заболевания сердца в таком молодом возрасте привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже невелика», - отметил он.

Рустем Тулеутаев добавил, что трансплантация сердца является самой эффективной терапией сердечной недостаточности в последней стадии. Теперь, после замены больного сердца на здоровое, у пациента открылись большие шансы для плодотворной, качественной и продолжительной жизни. Сейчас состояние пациента стабильное, с положительной динамикой.

Ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Марат Шоранов заметил, что помимо сердца у умершей женщины также были удалены и пересажены ожидающим пациентам две почки и печень.

«В настоящее время в стране ждут трансплантации органов около четырех тысяч человек. Из них 147 находятся в листе ожидания трансплантации сердца», - сказал Марат Шоранов.