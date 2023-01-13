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    Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

    13 Января 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Американская певица Лиза Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли – умерла в возрасте 54 лет. Об этом в четверг сообщил журнал People со ссылкой на заявление матери певицы Присциллы Пресли, передает МИА «Казинформ».

    «С тяжелым сердцем я вынуждена поделиться разрушительной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», - сказала журналу мать певицы.

    Ранее портал ТMZ со ссылкой на источники сообщил, что Лиза Мари находится в искусственной коме после того, как у певицы произошла «полная остановка сердца».

    Как сообщает журнал, Пресли за свою музыкальную карьеру выпустила три альбома To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) и Storm & Grace (2012). Долгое время она курировала благотворительный фонд Элвиса Пресли.

    На этой неделе Пресли присутствовала на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Тогда награду за главную мужскую роль в драматическом фильме получил актер Остин Батлер, сыгравший в ленте «Элвис» (2022), которая рассказывает о жизни Элвиса Пресли.


    Фото: JAMES WHITE/SHUTTERSTOCK
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