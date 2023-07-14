Умер руководитель областного филиала партии «Respublica» Асхат Есентуров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Умер член партии «Respublica», руководитель филиала Карагандинской области, депутат маслихата Асхат Есентуров. Ему был 41 год. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он подчеркнул, что Асхат Есентуров основал швейную компанию «Колганат-Караганда», несмотря на то, что был гражданином с инвалидностью. Это социальное предприятие работает на казахстанском рынке уже восемь лет. В нем трудятся более 50 человек, более половины из них — люди с инвалидностью.

В планах было запустить производство экологических игрушек для детей, расширить производство и трудоустроить людей пенсионного возраста.

«Асхат Жалгасбайулы останется в памяти как вежливый, трудолюбивый, честный, профессионал своего дела, настоящий гражданин своей страны», - поделился Айдарбек Ходжаназаров.