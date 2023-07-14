Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Умер руководитель областного филиала партии «Respublica» Асхат Есентуров

    14 Июля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Умер член партии «Respublica», руководитель филиала Карагандинской области, депутат маслихата Асхат Есентуров. Ему был 41 год. Об этом сообщил депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, что Асхат Есентуров основал швейную компанию «Колганат-Караганда», несмотря на то, что был гражданином с инвалидностью. Это социальное предприятие работает на казахстанском рынке уже восемь лет. В нем трудятся более 50 человек, более половины из них — люди с инвалидностью.

    В планах было запустить производство экологических игрушек для детей, расширить производство и трудоустроить людей пенсионного возраста.

    «Асхат Жалгасбайулы останется в памяти как вежливый, трудолюбивый, честный, профессионал своего дела, настоящий гражданин своей страны», - поделился Айдарбек Ходжаназаров.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько казахстанцев стало получать повышенную пенсию
    Куда податься столичной молодежи – рекомендации по трудоустройству
    На что могут снять свои пенсионные накопления казахстанцы в 2023 году
    Торговля и образование: в каких сферах предпочитают работать казахстанцы
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области