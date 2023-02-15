Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Умер подросток, спасенный из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году

    15 Февраля 2023, 15:23

    СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Дуангпетч Промтеп (Duangpetch Promthep) - один из 12 мальчиков, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, погиб в Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Причина смерти подростка неизвестна, но сообщается, что он получил черепно-мозговую травму.

    Дуангпетч Промтеп поступил в футбольную академию Брук Хаус Колледж (Brooke House College) в графстве Лестершир в конце прошлого года, в возрасте 17 лет.

    Промтеп был капитаном тайской юниорской футбольной команды Wild Boars («Дикие вепри»), которая вместе со своим тренером провела две недели в 2018 году в затопленной пещере в провинции Чианграй.

    Мать подростка сообщила о его смерти представителям храма Ват Дои Вао (Wat Doi Wao temple) в его родном городе в Чианграе. Некоторые из его товарищей по команде также поделились этой новостью в своих аккаунтах в социальных сетях.

    Представители храма выразили соболезнования семье подростка, также известного как Дом (Dom). «Да упокоится душа Дома с миром», — говорится в посте в Facebook.

    Zico Foundation, таиландская некоммерческая организация, которая помогла Промтепу получить стипендию для обучения в Англии, также выразила свои соболезнования на официальной страничке в Facebook.

    Промтеп был членом футбольной команды «Wild Boars», которая 23 июня 2018 года вместе с тренером отправилась в пещеру Тхам Луанг. Внезапно начался мощный ливень, и пещеру затопило.

    Тогда ему было 13 лет, а его товарищам по команде было от 11 до 16 лет.

    Мальчики и их тренер провели две недели в затопленной пещере. Почти 100 тайских и иностранных дайверов приняли участие в поисково-спасательной операции.

    Тхам Луанг — четвертая по величине пещерная система Таиланда, одно из любимых мест команды.

    Тогда за спасением футбольной команды следил весь мир. В прошлом году Netflix представил мини-сериал об этой удивительной истории спасения ребят.

    Фото: Getty Images

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
    Два землетрясения и циклон обрушились на островное государство Вануату
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров