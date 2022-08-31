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    Умер Михаил Горбачев

    31 Августа 2022 08:10

    МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. Об этом во вторник сообщили в ЦКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», - сказали в ЦКБ.

    Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Выпускник юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (1955), в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет).

    Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, был избран на этот пост в 1985 году после смерти Константина Черненко. Стал главным идеологом гласности и перестройки. Первый и последний президент Советского Союза - избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. После ухода с поста президента СССР занимался общественной и литературной деятельностью.


    Фото: www.eg.ru


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