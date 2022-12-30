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    Умер лучший футболист XX века Пеле

    30 Декабря 2022, 01:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни, ему было 82 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.ru.

    29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

    Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

    Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) – единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

    В финальных турнирах ЧМ он провел в общей сложности 14 матчей и забил в них 12 мячей, в том числе три – в победных финалах.

    Всего за сборную Бразилии – 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 годы). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторен Неймаром.

    На клубном уровне Пеле выступал за бразильский «Сантос», с которым дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок (в 1962 и 1963 году), и американский «Нью-Йорк Космос».

    Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.
    Спорт Мировые новости Футбол Бразилия
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