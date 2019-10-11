Умер космонавт Алексей Леонов

МОСКВА. ТАСС. КАЗИНФОРМ - Первый в истории человек, совершивший выход в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в Москве на 86-м году жизни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», - сообщила его помощница Наталья Филимонова.

По ее словам, прощание и похороны космонавта пройдут 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище (Мытищи, Московская область).

Алексей Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты, и первый в мире выход в открытый космос (общее время - 23 минуты 41 секунда, из них 12 минут 9 секунд - за пределами корабля).

Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, в котором он был вторым пилотом корабля «Восход-2» (командир - Павел Беляев). 18 марта вышел в открытый космос. Полет сопровождался нештатными ситуациями. Из-за разницы давления скафандр раздулся, это препятствовало возвращению космонавта в шлюзовую камеру (диаметр люка был критически малым) и Леонову, рискуя, пришлось стравливать в нем давление. При возвращении отказала система автоматического управления корабля и посадка проводилась вручную. Экипаж приземлился в нерасчетном районе - в 180 км севернее Перми, был обнаружен через четыре часа в тайге, но из-за глубокого снега эвакуирован только спустя двое суток.

В 1967-1970 годы Леонов возглавлял группу космонавтов, готовившихся к полету на Луну. После закрытия лунной программы проходил подготовку по программе ДОС («Долговременная орбитальная станция»), но на первые станции «Салют» не летал.