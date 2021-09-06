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    Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо

    6 Сентября 2021, 20:38

    ПАРИЖ. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    О смерти артиста сообщает АФП со ссылкой на его адвоката.

    Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Всемирную известность актеру принес фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1958).

    В 1959 году Бельмондо сыграл в фильме Витторио Де Сика «Чочара», получив за него американскую кинопремию «Оскар». Актер много снимался у режиссеров французской «новой волны»: Жана-Люка Годара, Луи Маля, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля. Он также был известен участием в более коммерческих проектах. Бельмодо сыграл десятки ролей в театре и кино.

    В 1971 он основал кинокомпанию Cerito.

    После перенесенного инсульта в 2001 году Бельмондо на время прекратил работу в театре и кино.

    14 июля 2019 года его наградили орденом Почетного легиона Франции.

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