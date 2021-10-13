Уменьшить порог дохода по молодежной программе арендного жилья просит мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уменьшить порог дохода по молодежной программе арендного жилья попросил депутат Мажилиса Парламента РК Гани Ташкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мой депутатский запрос по программе «Предоставление работающей молодежи арендного жилья без права выкупа». В предвыборной программе партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому!» предусмотрена поддержка молодых специалистов через предоставление молодежи, работающей по востребованным специальностям, арендного жилья», - сказал Гани Ташкараев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что в соответствии с инициативой Елбасы Н. А. Назарбаева на открытии Года молодежи в 2019 году эта программа реализуется в мегаполисах Республики (Нур-Султан, Алматы, Шымкент), где ежегодно сдается 1000 квартир для молодежи.

Вместе с тем, согласно приказу министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 29 августа 2019 года № 318 «Об утверждении Правил предоставления арендного жилища без права выкупа работающей молодежи», требуется предъявить справку о доходах за последние шесть месяцев, подтверждающую ежемесячный доход заявителя в размере не менее 40 (МРП) месячных расчетных показателей. Если в начале программы эта сумма составляла 101 000 тенге, то с 2021 года она составила 116 600 тенге.

По данным Национального бюро статистики, в республике количество граждан в возрасте 20-29 лет составило 2 537 252 человек. Доля молодежи, проживающей в городе, составляет 1 510 892. Этот показатель растет из года в год.

Оценка среднедушевых номинальных денежных доходов населения по городам, в которых реализуется данная программа, составляет на 1 квартал 2021 года в Шымкенте-76 982 тенге, в Алматы-166 554 тенге, в Нур-Султане-179 722 тенге.

«В ходе рабочей поездки по регионам на встрече с молодежью был поднят ряд вопросов и предложений со стороны молодежи. В частности, для участия в конкурсе на получение арендных квартир было заявлено, что размер заработной платы слишком высок для молодых специалистов, нуждающихся в жилье. Получить арендное жилье по конкурсу сложно. По словам рабочей молодежи, при снижении месячного показателя от 40 до 25 МРП на получение квартиры - это большая помощь молодым семьям и молодым специалистам, чей труд так необходим в наших мегаполисах», - подчеркнул Гани Ташкараев.

На основании вышеизложенного, в целях поддержки молодежи депутат просит рассмотреть возможность изменения требований к участникам конкурсов на арендное жилье.