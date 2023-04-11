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    Уменьшилось отрицательное для Казахстана сальдо товарооборота с Россией – Минторговли РК

    11 Апреля 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил об уменьшении отрицательного для Казахстана сальдо товарооборота с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20-21 апреля я буду в Москве, у нас будет совет Евразийской экономической комиссии, мы будем обсуждать обычные вопросы, которые стоят на повестке дня. Россия – один из ведущих наших партнеров. Товарооборот за прошлый год составил 26,1 млрд долларов, из которых казахстанский экспорт – 8,8 млрд долларов. У нас с Россией отрицательное сальдо, но в прошлом году оно уменьшилось, практически на 2 млрд», - сказал Серик Жумангарин в кулуарах Правительства.

    По его словам, у Казахстана достаточно стабильные торговые отношения с Россией.

    «Товарная линейка у нас исторически сформирована друг с другом. Вы знаете, что у нас были проблемы с зерном – мы сейчас принимаем меры по закрытию импорта дешевого российского зерна на определенный срок автотранспортом, чтобы поддержать отечественного производителя. Но это текущие вещи», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Россия Минторговли
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