Уменьшение коррупционных преступлений наблюдается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На проходящей сегодня коллегии Агентства РК по противодействию коррупции руководитель ведомства рассказал об итогах работы в первом полугодии.

По его словам, статистика показывает снижение регистрации коррупционных преступлений на 35%, с 1540 до 1005.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр, 3 судьи. Изобличено 7 региональных акимов и их заместителей.

Председатель Агентства также рассказал о возмещении причинённого ущерба. К настоящему моменту возмещено 15 млрд тенге установленного ущерба.

По его словам, было пресечено 60 случаев незаконного вмешательства в дела бизнеса, 45 фактов покровительства субъектам теневой экономики, выявлен 61 факт системной коррупции.

Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сообщил о задержании главы резервата «Семей орманы».