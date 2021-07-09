Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Уменьшение коррупционных преступлений наблюдается в Казахстане

    9 Июля 2021, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снизилось количество коррупционных преступлений. Об этом заявил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На проходящей сегодня коллегии Агентства РК по противодействию коррупции руководитель ведомства рассказал об итогах работы в первом полугодии.

    По его словам, статистика показывает снижение регистрации коррупционных преступлений на 35%, с 1540 до 1005.

    Ранее сообщалось, что за 6 месяцев привлечено к уголовной ответственности 658 лиц, из которых 61 руководитель республиканского и областного уровней, в том числе вице-министр, 3 судьи. Изобличено 7 региональных акимов и их заместителей.

    Председатель Агентства также рассказал о возмещении причинённого ущерба. К настоящему моменту возмещено 15 млрд тенге установленного ущерба.

    По его словам, было пресечено 60 случаев незаконного вмешательства в дела бизнеса, 45 фактов покровительства субъектам теневой экономики, выявлен 61 факт системной коррупции.

    Ранее председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов сообщил о задержании главы резервата «Семей орманы».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка