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    UMAI: денежные призы получат лучшие деятели искусства

    5 Октября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатов Национальной премии UMAI объявят 23 декабря. Сейчас ведется прием заявок на участие в конкурсе. Об условиях участия и призовом фонде рассказали вице-министр культуры и спорта Нуркиса Дауешов и заслуженные деятели Казахстана в сфере культуры и искусства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Проект охватит 19 премий в четырех номинациях: «Театральное искусство», «Хореографическое искусство», «Музыкально-исполнительское искусство», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».

    Также объявлен специальный приз «За лучший детский спектакль», который приурочен к Году детей.

    Вице-министр отметил, что Национальная премия UMAI направлена на поддержку творческих коллективов и отдельных деятелей искусства Казахстана за значительные профессиональные достижения.

    «Заявки участников принимаются до 9 декабря. Работы номинантов будут оцениваться членами экспертной комиссии, в состав которой вошли известные деятели культуры и искусства Казахстана. Общий призовой фонд Национальной премии UMAI составит 54 млн тенге. Премия вручается творческим коллективам и отдельным деятелям искусства за спектакли, концерты, творческие проекты, произведения искусства, созданные в двух театральных/концертных/художественных сезонах с сентября 2020 года по июль 2022 года», –сказал Нуркиса Дауешов.

    Заявки номинантов принимаются на электронную почту UmaiAstanaOpera@gmail.com

    С более подробной информацией можете ознакомиться по ссылке .

    Фото;ortcom.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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