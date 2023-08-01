Улытаумэн собирается обойти пешком весь мир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 августа стартует пеший кругосветный поход знаменитого казахстанского путешественника Сарсенбая Котырашова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Qazaq Geography.

Аксакал планирует пройти по маршруту Казахстан – Россия – Грузия – Турция - Болгария – Сербия – Венгрия – Австрия – Германия – Франция – США – Китай – Монголия – Россия – Казахстан.

По расчетам, путешествие займет 2 года, завершить турне он намерен в августе 2025 года. Для удобства, маршрут поделен на несколько этапов. Первый этап: Казахстан – Россия – Грузия - Турция. Этот отрезок, согласно плану, он пройдет за 100 дней, оставив позади около 3 000 км. Второй: Турция - Франция - США (180 дней и более 9 тыс. км). Третий: США – Китай – Монголия – Россия - Казахстан (130 дней, и более 4 тыс. км).

Перед отправкой в город Атырау, откуда стартует путешествие, Сарсенбай Котырашов посетил Республиканское общественное объединение «QazaqGeography», рассказал о маршруте и поделился своими планами.

По словам самого Сарсенбая Котырашова, главная цель кругосветки – установить мировой рекорд с регистрацией в Книге рекордов Гиннеса. Согласно данным Книги, на сегодняшний день аналогичный рекорд о совершении кругосветного путешествия пешком, вокруг света в возрасте старше 70 лет еще не зафиксирован.

«Я в отличной физической форме. Пеший марафон по Казахстану стал для меня и проверкой, и подготовкой одновременно. Возраст – это не показатель. Я чувствую, что справлюсь, уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг», - рассказал в ходе встречи аксакал.

Он также добавил, что берет в свое путешествие свою знаменитую тележку, в которую уместит только самое необходимое – предметы гигиены, сменную одежду, обувь и небольшой запас еды. К слову, в день Сарсенбай Котырашов намерен проходить около 30-40 км.

«Решиться на такое приключение в преклонном возрасте можно только по зову сердца. Вы яркий пример пропаганды здорового образа жизни, проявление силы, упорства и мужества. Мы желаем Вам крепкого здоровья, энергии, достижения своей цели», - отметил председатель правления QazaqGeography Ерик Султанов.

Поддержку в разных странах С. Котырашову будут оказывать посольства Казахстана, а также местные казахские диаспоры. Представитель путешественника Бактияр Кожахметов будет вести мониторинг и поддерживать связь с аксакалом на протяжении всего пути.

«Мы провели переговоры с консульствами и посольствами Казахстана, они нас поддержали и направили соответствующие ноты в Министерства иностранных дел тех стран, в которых они находятся. То есть на границе проблем не будет, у Сарсенбая ага есть паспорт, а визы для посещения России, Турции и Грузии казахстанцам не нужны», - сказал он.

К слову, после завершения первого этапа Сарсенбай Котырашов вернется в Казахстан, чтобы переждать зиму и с наступлением весны снова отправится в кругосветку из точки, в которой остановился. За это время его представители надеются найти спонсоров, которые смогут выделить финансирование на этот амбициозный проект, чтобы к следующему отрезку подключить сопровождение.

Напомним, в 2022 году Сарсенбай Котырашов прославился на всю страну тем, что в возрасте 72 лет прошел пешком 17 областей Казахстана (8 тыс. км) за 6 месяцев.