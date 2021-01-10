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    Улыкбек Есдаулет: Выборы проходят прозрачно и честно

    10 Января 2021, 13:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Избирательные комиссии выполняют работу на высоком уровне. О выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты свое мнение высказал председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо учесть, что в связи с пандемией выборы в этом году проходят немного иначе. В котором, есть свои сложности. Но несмотря на это, выборы организованы честно и прозрачно. Надо отметить, что все партии проявили высокую политическую активность, проводили встречи как в онлайн, так и в офлайн-формате. Наверное, это и особенность нынешних выборов»,- сказал Улыкбек Есдаулет.

    Писатель также подчеркнул, что всем партиям были предоставлены одинаковые возможности.

    «Я считаю, что участвовать в выборах является нашим гражданским долгом. Ведь у нас есть возможность выбора. И от нашего решения сегодня завтра будет зависеть будущее всей страны. Поэтому к выборам надо подходить со всей ответственностью. Мы, представители Союза писателей Казахстана, внимательно следили за ходом избирательной кампании, потому что считаем, что политическая и гражданская активность очень важны. Нельзя проявлять равнодушие. Тем более, что выборы организованы на высоком уровне»,- подытожил Улыкбек Есдаулет.

    Напомним, ранее в 07:00 по времени Нур-Султана в Казахстане началось голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В Казахстане в день внеочередных выборов голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Выборы-2021
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