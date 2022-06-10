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    Улугбек Тналиев назначен заместителем акима Мангистауской области

    10 Июня 2022, 18:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 июня, глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Им стал Улугбек Тналиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности «экономика и бизнес».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году в сфере гражданского общества и молодежной политики.

    Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

    С 2020 года по сегодняшний день - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.

    Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшую эту должность Гульмиру Калмуратову за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву, сообщили в пресс-службе акимата области.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Назначения Мангистауская область
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