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    Улугбек Мылтыков возглавил управление местной полицейской службы в Шымкенте

    22 Февраля 2022, 21:27

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым приказом начальника департамента полиции Шымкента генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова на должность начальника управления местной полицейской службы назначен полковник полиции Мылтыков Улугбек Тургунович, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

    Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в Шымкенте.

    В органах внутренних дел работает с 1996 года. Работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.


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    Назначения Шымкент
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