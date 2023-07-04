Улучшить возможности развития МСБ в моногородах поручил глава Кабмина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо улучшать и расширять возможности развития малого и среднего бизнеса в моногородах и небольших населенных пунктах. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном бизнес сконцентрирован в крупных городах. Поэтому необходимо улучшать и расширять возможности развития малого и среднего бизнеса в моногородах и небольших населенных пунктах. Для этого предоставляется поддержка в рамках проектов «Ауыл аманаты», «Ауыл – Ел бесігі», развития моно- и малых городов, «Экономика простых вещей» и Дорожной карты бизнеса – 2025», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина отметил, что государственным органам совместно с Нацпалатой «Атамекен» и регионами необходимо обеспечить их качественную реализацию на местах.

«Необходимо расширять потенциал несырьевых отраслей, в том числе в обрабатывающей промышленности. Нужна модернизация основных фондов, внедрение новых технологий. Государственным органам и регионам следует уделить особое внимание привлечению новых инвестиций в основной капитал. Утвержденный план по привлечению инвестиций должен быть выполнен», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер также добавил, что необходимо ускорить работы по отмене излишних регуляторных требований, а также по автоматизации системы государственного контроля бизнеса.

«К концу года мы должны увидеть результат по каждой отрасли. Первым руководителям министерств и акиматов следует держать эти вопросы на личном контроле», - резюмировал Алихан Смаилов.