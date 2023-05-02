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    Улучшить водоснабжение в 158 селах обещает Минэкологии

    2 Мая 2023, 13:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Эскулинский водовод должен быть запущен в текущем году. Об этом сообщила министр экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году запланировано ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, который был начат в 2010 году, а также выделены средства в размере 19,1 млрд тенге на реализацию 27 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях», - сказала Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

    Кроме того, на сегодняшний день министерством прорабатывается вопрос выделения средств в размере 4,2 млрд тенге из резерва Правительства на неотложные нужды для продолжения реализации проекта Уйтас-Айдосского группового водовода.

    «В настоящее время получено положительное заключение от Министерства финансов по выделению указанных средств. Сроки завершения - 2023-2024 годы. В результате будет улучшено водоснабжение в 158 сельских населенных пунктах с общей численностью 458 тысяч человек», - пообещала министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экология Вода
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