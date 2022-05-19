Улучшить условия для инвесторов в нефтегазовой отрасли хотят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чтобы привлечь инвесторов на малоизученные осадочные бассейны, в Казахстане планируют внести изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поправки предусматривают исключительное право недропользователя на получение возможности гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках улучшенного модельного контракта», - сообщил председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Так, предлагается внедрить лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных бассейнах. Основным критерием при выделении участка станет его низкая степень геолого-геофизической изученности.

«Данный подход обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций, и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в улучшенном модельном контракте. В настоящее время предлагаемый пакет улучшенных регуляторных условий одобрен всеми заинтересованными сторонами», - пояснил Талгат Сатиев.

Ранее сообщалось, что за последние 25 лет из почти 73 трлн тенге, привлеченных в Казахстан инвестиций, более 70% направлены в нефтегазовый сектор, что составляет 52,2 трлн тенге, и 27% - в горнорудный сектор, что составляет 19,5 трлн тенге. Наибольшие инвестиции направлены на приоритетные виды полезных ископаемых, такие как нефть, полиметаллы, медь, золото, железо, уран, уголь. Доля вложенных средств в геологоразведку составляет порядка 4 трлн тенге.