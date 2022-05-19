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    Улучшить условия для инвесторов в нефтегазовой отрасли хотят в Казахстане

    19 Мая 2022, 16:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чтобы привлечь инвесторов на малоизученные осадочные бассейны, в Казахстане планируют внести изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поправки предусматривают исключительное право недропользователя на получение возможности гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках улучшенного модельного контракта», - сообщил председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Сатиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Так, предлагается внедрить лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных бассейнах. Основным критерием при выделении участка станет его низкая степень геолого-геофизической изученности.

    «Данный подход обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций, и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в улучшенном модельном контракте. В настоящее время предлагаемый пакет улучшенных регуляторных условий одобрен всеми заинтересованными сторонами», - пояснил Талгат Сатиев.

    Ранее сообщалось, что за последние 25 лет из почти 73 трлн тенге, привлеченных в Казахстан инвестиций, более 70% направлены в нефтегазовый сектор, что составляет 52,2 трлн тенге, и 27% - в горнорудный сектор, что составляет 19,5 трлн тенге. Наибольшие инвестиции направлены на приоритетные виды полезных ископаемых, такие как нефть, полиметаллы, медь, золото, железо, уран, уголь. Доля вложенных средств в геологоразведку составляет порядка 4 трлн тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Промышленность Нефть Минэкологии
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