Улучшить качество сервиса в общественном транспорте намерены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жительница Бостандыкского района пожаловалась акиму Алматы Ерболату Досаеву на водителей автобусов. По ее словам, они разговаривают по телефону за рулем, матерятся, курят, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему себя по-хамски ведут водители автобусов? Они едут в автобусе, по телефону разговаривают, матерятся, курят. Они рискуют нашими жизнями. Когда будет порядок?» - задала вопрос акиму женщина.

Аким мегаполиса сообщил, что данная проблема имеет две стороны.

«Первая сторона связана с качеством оказания услуг. В городе всего один государственный оператор – это «Алматыэлектротранс» и 24 частных оператора. У нас большая часть жалоб – это более двух третей – на частных операторов. По поручению Главы государства, после посещения Алматы, дано поручение Министерству индустрии и инфраструктурного развития, Комитету транспорта пересмотреть существующие договоры по перевозкам, где должна наконец-то появиться ответственность. Не только за водителей, но и за состояние автобусов – как их моют, обслуживают и так далее. Надеемся, что осенью правила будут изменены, и мы сможем уже официально требовать от них все необходимые вещи. То есть, мы хотим привести всех операторов, как частных, так и государственных, к единому уровню обслуживания населения», - ответил Ерболат Досаев.

По его словам, еще одна проблема связана с дефицитом водителей и отсутствием для них условий.

«Вторая сторона. У нас нет разворотных пунктов. В этом году мы разворачиваем 10, а в следующем еще 10 пунктов собираемся создать, чтобы водители могли после завершения маршрута отдохнуть и так далее. Также остается актуальным вопрос, связанный с дефицитом водителей. Мы не можем набрать достаточное количество водителей, по сменам идем впритык. Одна из причин – кандидатам сложно получить необходимую квалификацию. Еще одна причина связана с отсутствием общежитий, поскольку 80% водителей проживают не в Алматы. Поэтому мы хотим создать условия, чтобы впоследствии требовать от водителей оказание качественных услуг для граждан», - добавил градоначальник.

Ерболат Досаев заметил, что по всем имеющимся фактам акимат, управление городской мобильности готовы принимать необходимые меры.

«Штрафные санкции по заявлениям пассажиров не меняют ситуацию. Как вы правильно заметили, работа водителя очень ответственная. Когда в автобусе едет огромное количество пассажиров, то условия труда и оплата должны быть соответствующими», - сказал он.