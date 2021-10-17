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    Улучшить алматинский воздух намерен кызылординский изобретатель

    17 Октября 2021, 13:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылорды Марат Палмахов намерен внести свой вклад в улучшение воздуха Алматы. Об этом он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

    Молодой изобретатель рассказал, откуда пришла идея улучшить экологию Алматы.

    «Эта идея пришла мне во время международной выставки «ЭКСПО-2017», когда я смотрел экологические проекты. Тогда я разрабатывал прототип своего проекта под названием «Вечный двигатель», - рассказал изобретатель.

    На разработку проектного воздухоочистительного устройства «Оазис» у Марата ушло три года. Он объяснил, как работает устройство и о способах его установки.

    «Чтобы установить воздухоочистительные устройства в городе, над высотными зданиями необходимо установить ее вместе с насосами. Агрегат полностью втягивает грязный воздух и отправляет его в насос. Насос очищает воздух и транспортирует его в ту сторону, где есть циркуляция воздуха», - добавил он.

    По словам Марата Палмахова, аналогов этому устройству в мире нет, так как его масштабы велики, охватывают весь город. Кроме того, он способен работать 12 месяцев, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки без перерыва. Вне зависимости от климата.

    Изобретатель также поделился своей заветной мечтой.

    «В будущем хочу внести свой вклад в то, чтобы Казахстан был экологически чистой и передовой страной. Хочу показать миру, что и у нас есть умные, креативные люди. В нашей стране существуют множество проектов, которые необходимо признать», - отметил Марат.

    А пока свой проект он намерен реализовать в Алматы. Однако, не скрывает, что для этого нужна свобода действий, строительство, финансовая и техническая поддержка для проведения испытаний.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Кызылординская область Наука Экология
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