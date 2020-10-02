Улучшению работы полицейских будут учить студентов в вузе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В актюбинском юридическом институте имени Малкеждара Букенбаева вводятся новые дисциплины, направленные на улучшение работы полицейских. Об этом в ходе встречи по разъяснению Послания Президента рассказали представители вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителя юридического института Назгуль Султановой, в вузе вводятся новые дисциплины, связанные с нынешним Посланием Президента и призванные улучшить работу полицейских.

«В рамках Послания в нашем вузе вводятся новые дисциплины, такие как руководство по работе участковых инспекторов, сервисная модель общения полицейских с населением и еще комплекс дисциплин, направленных на улучшение работы правоохранительных органов с населением», - сказала она.

Как известно в Послании Президент отметил то, что «нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан».

Также Н.Султанова рассказала о необходимости привития антикоррупционного иммунитета у сотрудников правоохранительных органов, о чем говорится в Послании, а также активном привлечении общества к борьбе с коррупцией.

«Необходимо активно подключать к работе общественный контроль, в Послании поднят вопрос о реформировании местной полицейской службы, в частности говорится о том, что должен быть общественный контроль граждан за деятельностью полиции», - сказала она.