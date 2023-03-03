Улучшение сел по спецпроекту «Ауыл – ел бесігі» продолжат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Акбулак Осакаровского района Карагандинской области отремонтируют школу, а в Озерном завершат фельдшерско-акушерский пункт. Эти и другие проекты реализуют по программе «Ауыл – ел бесігі», направленной на улучшение жизни сельчан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев побывал с рабочей поездкой в Осакаровском районе. Глава региона посетил ряд объектов и провел совещание по социально-экономическому развитию района. Он заехал в поселок Молодежный, где многое сделали по «Ауыл – ел бесігі». Отремонтировали дороги и объекты социальной сферы.

Однако в капитальном ремонте нуждается местная больница. Главе региона доложили, что проектно-сметная документация разработана и направлена на госэкспертизу. Сразу после этого должны приступить к ремонту. Ермаганбет Булекпаев дал поручения по проекту.

Кроме того, для жителей села Сарыозек построят врачебную амбулаторию.

Новые медицинские пункты появятся в селах Ошаганды, Акпан, Звездное, Шункырколь.

Также будут ремонтировать сельские клубы. Средства на это выделяют по «Ауыл – Ел бесігі» и из районного бюджета.

Аким Осакаровского района Руслан Нурмуханбетов рассказал и об обеспечении сельчан питьевой водой. В этом году строительство водопроводных сетей необходимо завершить в селах Озерное, Ералы, Пионерское. В Осакаровке ведется строительство седьмой очереди водопровода. В этом году запланированы проекты еще в четырех селах – Николаевке, Сенокосном, Садовом и Трудовом.

По информации главы района, в рамках спецпроекта «Ауыл – ел бесігі» будут отремонтированы дороги сел Есиль и Сарыозек.

Во время рабочей поездки Ермаганбет Булекпаев ознакомился с ходом строительства жилых домов на 108 квартир по программе «Нурлы жол» в Осакаровке. Жилье предназначено для очередников.

Кроме того, акиму области доложили о подготовке Осакаровского района к весеннему паводку.

Для снижения риска подтопления села Пионерского проведут санацию русла реки Есиль. Главе региона продемонстрировали готовность спецтехники для предотвращения и ликвидации ЧС в паводковый период.

Ермаганбет Булекпаев также посетил производственные объекты. На насосной станции Канала имени К. Сатпаева ему рассказали о модернизации оборудования. Разработана масштабная программа по реконструкции, рассчитанная на 10 лет. Уже обновили энергетическое оборудование станции.

Глава региона ознакомился и с деятельностью угледобывающего предприятия Kazakhmys Coal и осмотрел элеватор ТОО «Сарыбел-НАН».

В завершение поездки Ермаганбет Булекпаев встретился с сельхозтоваропроизводителями района.

Обсуждалась подготовка к посевным работам и меры государственной поддержки.



